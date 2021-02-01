السعودية اليوم / فلسطين تسجل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 54 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 17 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.

// انتهى //

18:54ت م

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رام الله 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 وفاة و586 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " و768 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 54 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 17 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.// انتهى //18:54ت م0186

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