السعودية اليوم / شرطة مكة المكرمة: القبض على مواطن و (5) مخالفين لنظام أمن الحدود سرقوا محال تجارية وسلبوا أحد المقيمين



مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن و (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت بسرقة محال تجارية وسلب أحد المقيمين، حيث بلغت قيمة المسروقات (180.000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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18:52ت م

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