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الرياض.. القبض على مواطن وثق بفيديو تحرشه اللفظي بمرتادي الأماكن العامة

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محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض عل مواطن سعودي وثق بمقطع فيديو، تحرش فيه لفظيا بمرتادي الأماكن العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في تأكيده على القبض على صاحب مقطع الفيديو المتداول والذي تضمن ”إيحاءات خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة“ إن ذلك الفعل ”يمثل جريمة وفق نظامي جريمة ومكافحة جرائم المعلوماتية“.

وأكد الكريديس -بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”واس“ أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشخص والقبض عليه، لافتًا إلى أنه في العقد الثاني من العمر، وأن الشرطة أحالته إلى النيابة العامة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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