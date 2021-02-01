الرياض.. القبض على مواطن وثق بفيديو تحرشه اللفظي بمرتادي الأماكن العامة

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض عل مواطن سعودي وثق بمقطع فيديو، تحرش فيه لفظيا بمرتادي الأماكن العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في تأكيده على القبض على صاحب مقطع الفيديو المتداول والذي تضمن ”إيحاءات خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة“ إن ذلك الفعل ”يمثل جريمة وفق نظامي جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية“.

وأكد الكريديس -بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشخص والقبض عليه، لافتًا إلى أنه في العقد الثاني من العمر، وأن الشرطة أحالته إلى النيابة العامة.