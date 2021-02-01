أمير مكة يتسلم التقرير السنوي لأعمال جوازات المنطقة

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التقرير السنوي لأعمال جوازات المنطقة الذي سلّمه له مدير جوازات المنطقة اللواء عبدالله المشيخي.

واستمع أمير المنطقة إلى نبذة عن التقرير، ومن أبرزها خدمة الرسائل والطلبات، التي يتم من خلالها خدمة المستفيدين تقنياً دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، فيما تجاوز عدد العمليات التي نفذتها إدارة جوازات المنطقة والفروع التابعة، أكثر من مليون و200 ألف عملية، وتخطى عدد المسافرين عن طريق المنافذ الجوية والبحرية التابعة لجوازات المنطقة، أكثر من 8 ملايين مسافر.

من جهة ثانية، استقبل الأمير خالد الفيصل، في الإمارة بجدة، السفير اليوناني لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.