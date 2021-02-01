السعودية اليوم / انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التطوير المهني القائم على المدرسة "بحث الدرس"



حائل19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

انطلقت اليوم، المرحلة الثانية من مشروع التطوير المهني القائم على المدرسة "بحث الدرس"، الذي يعقده المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في وزارة التعليم وتنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عبر القاعات الافتراضية (zoom ) من مختلف إدارات ومكاتب التعليم.

ويهدف المشروع إلى تدريب 260 مشرفا ومشرفة و2500 قائد وقائدة لمدة أسبوعين على تنوع الممارسات المهنية لدى المعلمين والمعلمات وتقديم الاقتراحات ونقل تجارب أكثر فاعلية فيما بينهم مما يؤدي لتحسين نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات داخل الصف وتشجيع المبادرات والتجارب الناجحة داخل المدرسة.

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18:27ت م

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