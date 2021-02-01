السعودية اليوم / رئيس رابطة أهل الحديث في اليمن: للمملكة قيادة وشعباً دورها البارز منذ القدم في خدمة القضايا الإسلامية



الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

قال رئيس رابطة أهل الحديث في اليمن الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني:" للمملكة قيادة وشعباً دورها البارز منذ القدم في خدمة القضايا الإسلامية بالمنهج المعتدل الحكيم، ومن ذلك موقفها التاريخي والأخوي مع الشعب اليمني في محنته التي ألمت به في جميع المجالات، ومن ذلك برنامج التواصل مع علماء ودعاة اليمن تقديراً من المملكة وقيادتها الموفقة لدور العلماء في مواجهة الانقلاب الحوثي الإيراني ".

وأضاف في تصريح صحفي اليوم:" الحوثي ليس مجرد حركة سياسية؛ إنما حركة دينية إيرانية، جعلوا من أنفسهم مطية لتنفيذ رغبات هؤلاء الأعداء في المنطقة، وطالما أنها حركة تتصف بهذه الأوصاف فلا يتصدى للفكر الباطل إلا دعوة الحق ".

وأشاد الشيخ أبو الحسن السليماني بالجهود التي يبذلها برنامج التواصل مع علماء اليمن، الهادف إلى جمع كلمة الدعاة؛ فلا يتصدى للباطل إلا الاجتماع، مشيراً إلى أنه تمخض عن البرنامج ميثاق العمل الدعوي الذي وقع عليه جميع البارزين في المكونات الدعوية اليمنية.

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18:26ت م

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