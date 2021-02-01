السعودية اليوم / شرطة الرياض: القبض على شخص وإحالته للنيابة العامة إثر تحرشه بألفاظ تحمل إيحاءات خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة وتوثيقه لذلك



الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيه أحد الأشخاص من خلال حسابه قيامه بالتحرش بألفاظ تحمل إيحاءات خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة، مما يمثل جريمة وفق نظامي جريمة

// انتهى //

17:59ت م

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الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيه أحد الأشخاص من خلال حسابه قيامه بالتحرش بألفاظ تحمل إيحاءات خادشة للحياء لمرتادي الأماكن العامة، مما يمثل جريمة وفق نظامي جريمة التحرش ومكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضلٍ من الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.// انتهى //17:59ت م0163

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