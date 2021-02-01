السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ حملة لإلزام المحلات بالإجراءات الوقائية



الطائف 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة الطائف جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية، وذات العلاقة بالمستهلك، وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس

وطبقت الفرق الرقابية لائحة الجزاءات البلدية بحق الأنشطة التي لم توفر وسائل الوقاية من انتشار العدوى، أو تهاونت في تطبيقها، وغطت الجولات الرقابية العديد من الأسواق والمراكز التجارية خلال الأسبوع الأول من الحملة، وتهدف إلى شمل جميع الأنشطة التجارية بمختلفها في الجولات الرقابية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الدور الرقابي الذي تقوم به البلديات الفرعية يعزز من الوقاية من انتقال العدوى ويحد من انتشار

وبينت أن الخطة الميدانية شملت أعمال الرقابة على تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفر الرخص النظامية والشهادات الصحية للعاملين، وإغلاق أي نشاط لا يمتثل للوائح والأنظمة البلدية.

// انتهى //

17:58ت م

0162



الطائف 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة الطائف جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية، وذات العلاقة بالمستهلك، وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وركزت الفرق الميدانية على التوعية بضرورة التقيد بالإجراءات وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم على المداخل والمخارج، بمشاركة 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية في الحملات الميدانية، بالإضافة إلى جولات مخصصه للإدارات الإشرافية.وطبقت الفرق الرقابية لائحة الجزاءات البلدية بحق الأنشطة التي لم توفر وسائل الوقاية من انتشار العدوى، أو تهاونت في تطبيقها، وغطت الجولات الرقابية العديد من الأسواق والمراكز التجارية خلال الأسبوع الأول من الحملة، وتهدف إلى شمل جميع الأنشطة التجارية بمختلفها في الجولات الرقابية.وأوضحت أمانة الطائف أن الدور الرقابي الذي تقوم به البلديات الفرعية يعزز من الوقاية من انتقال العدوى ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث حددت الأمانة العديد من البرامج الجارية تنفيذها والمخصصة لمكافحة العدوى، شملت برامج للنظافة والإصحاح البيئي، والتعقيم، وتطبيق الاحترازات.وبينت أن الخطة الميدانية شملت أعمال الرقابة على تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفر الرخص النظامية والشهادات الصحية للعاملين، وإغلاق أي نشاط لا يمتثل للوائح والأنظمة البلدية.// انتهى //17:58ت م0162

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ حملة لإلزام المحلات بالإجراءات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.