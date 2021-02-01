السعودية اليوم / الشيخ السديس يدشن الموسوعة الإعلامية لأعمال الرئاسة وألبوم صور (معاً محترزون)



مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمقر الرئاسة اليوم , الموسوعة الإعلامية التي أعدّتها إدارة الإعلام والاتصال، ضمن مبادرات: (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، بهدف توثيق الأعمال الإعلامية للحرمين الشريفين , وألبوم صور (معاً محترزون) الذي يوثق الإجراءات الاحترازية من خلال أكثر من (30) ألف صورة، تم التقاطها من داخل المسجد الحرام، منذ بدء جائحة

وأشاد معاليه بالتطور في منظومة العمل الإعلامي بالرئاسة، ومواكبة الأحداث المتعلقة بجائحة فايروس كورونا المستجد عبر الأخبار والتقارير الصحفية والتصاميم الرقمية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للرئاسة، وتوثيق حزم الإمكانات والخدمات التي كثّفتها الرئاسة بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة الحرمين الشريفين خلال الجائحة.

وأكد أهمية مواكبة الأحداث والجهود المبذولة من القيادة الحكيمة في كل مجالات الخدمة داخل الحرمين الشريفين ومرافقهما، ومواصلة التميز الإعلامي الذي يقوم به فريق عمل وطني متخصص، لديه خبرات عالية وتأهيل جيد في المجالات الإعلامية، وتسخير الجهود الإعلامية من أجل أن تصل رسالة الحرمين الشريفين إلى جميع أنحاء العالم بجميع اللغات.

// انتهى //

17:57ت م

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مكة المكرمة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسدشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمقر الرئاسة اليوم , الموسوعة الإعلامية التي أعدّتها إدارة الإعلام والاتصال، ضمن مبادرات: (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي)، بهدف توثيق الأعمال الإعلامية للحرمين الشريفين , وألبوم صور (معاً محترزون) الذي يوثق الإجراءات الاحترازية من خلال أكثر من (30) ألف صورة، تم التقاطها من داخل المسجد الحرام، منذ بدء جائحة كورونا ، وإغلاق المسجد الحرام في شهر رجب لعام 1441هـ، كما دشن معاليه العدد (١٣) لمجلة الحرمين الشريفين.وأشاد معاليه بالتطور في منظومة العمل الإعلامي بالرئاسة، ومواكبة الأحداث المتعلقة بجائحة فايروس كورونا المستجد عبر الأخبار والتقارير الصحفية والتصاميم الرقمية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للرئاسة، وتوثيق حزم الإمكانات والخدمات التي كثّفتها الرئاسة بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة الحرمين الشريفين خلال الجائحة.وأكد أهمية مواكبة الأحداث والجهود المبذولة من القيادة الحكيمة في كل مجالات الخدمة داخل الحرمين الشريفين ومرافقهما، ومواصلة التميز الإعلامي الذي يقوم به فريق عمل وطني متخصص، لديه خبرات عالية وتأهيل جيد في المجالات الإعلامية، وتسخير الجهود الإعلامية من أجل أن تصل رسالة الحرمين الشريفين إلى جميع أنحاء العالم بجميع اللغات.// انتهى //17:57ت م0161

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