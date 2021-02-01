السعودية اليوم / وكيل وزارة النقل يتفقد طريق الرياض الطائف



الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

تفقد وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، الطريق السريع الرابط بين الرياض والطائف، وذلك استكمالًا لجولة معالي وزير النقل الذي اطلع على الطريق ميدانيًا خلال الفترة الماضية، وشدد على ضرورة التدخل السريع، وإصلاح المواقع المتضررة من ناحية الكشط وإعادة السفلتة وغيرها من أعمال السلامة والصيانة.

ووقف الشامي على آخر الأعمال القائمة على الطريق، بالإضافة للاطلاع على خطط ومراحل التنفيذ ونسب الإنجاز.

مما يذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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17:54ت م

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