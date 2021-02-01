السعودية اليوم / شرطة القصيم: إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لتجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات



بريدة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه تم إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم في مباشرة تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل

وأوضح المقدم السحيباني أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المشاركين في التجمع المخالف للائحة الحد من التجمعات.

// انتهى //

17:15ت م

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بريدة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه تم إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم في مباشرة تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) بأحد الشوارع التجارية في القصيم وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابتهم.وأوضح المقدم السحيباني أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المشاركين في التجمع المخالف للائحة الحد من التجمعات.// انتهى //17:15ت م0151

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