السعودية اليوم / عقد الاجتماع الأول لفريق التعليم المصغر للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون



الرياض 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم, الاجتماع الأول للفريق المصغر المكون من (دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الأمانة العامة)، المكلف بوضع مبادرات خطة العمل المستقبلية للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع عدد من التوصيات سيتم عرضها على الفريق الأساسي للتوجيه بشأنها.

ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوصيات الفريق الفني المكلف بوضع الخطة المستقبلية لعمل لجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون والمنعقدة في 26 يناير 2021م والخاص بتكليف فريق مصغر يقوم بإعادة صياغة المبادرات الخاصة بالخطة المستقبلية وفق الصيغة الموحدة التي أعدتها الأمانة العامة.

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17:05ت م

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