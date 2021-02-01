السعودية اليوم / تعليم تبوك يستعد لتنفيذ الاختبارات المحاكية لاختبارات الدراسة الدولية PIRLS



تبوك 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك لتنفيذ الاختبارات المحاكية لاختبارات الدراسة الدولية لقياس مدى تقدّم القراءة في العالم PIRLS لطلبة الصف الرابع الابتدائي، وذلك لقياس وتطوير مهارات الطلبة اللغوية عبر منصة "مدرستي" .

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية (بنين) ماجد القعير أن الإدارة طبقت الاختبار التجريبي على عينة من مدارس المنطقة الخميس الماضي بواقع ثلاث مدارس بنات وخمس مدارس بنين ، بهدف الاستعداد للتطبيق على جميع طلاب وطالبات الصف الرابع في جميع مدارس المنطقة ابتداء من الأسبوع الجاري ، لافتاً إلى أن الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية تهدف إلى الإسهام في رفع مستويات الطلبة من خلال إكسابهم مهارة الفهم القرائي، والوقوف على مستوياتهم بشكل أسبوعي عبر منصة "مدرستي".

يذكر أن الاختبار الفعلي للاختبارات الدولية PIRLS سيطبق في بداية الفصل الدراسي الأول للعام 1443هـ المقبل.

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17:04ت م

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