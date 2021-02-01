الأرصاد : غبار يحد الرؤية غدًا على 4 مناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني لـ الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، نجران والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء غرب ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

أما عن حركة الرياح السطحية فقالت الأرصاد إنها ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على البحر الأحمر، بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب.

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الثلاثاء 20-06-1442 هـ الموافق 02-02-2021 م إلى يوم السبت 24-06-1442 هـ الموافق 06-02-2021 م على عدد من مناطق المملكة.

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس

وقال مركز الأرصاد في بيان له اليوم إن الحالة المتوقعة سوف تشمل بمشيئة الله تعالى منطقة المدينة المنورة خاصة، ينبع، بدر، العلا، العيص، وادي الفرع حيث من المتوقع أن تشهد هذه المحافظات أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة تصل إلى شديدة الغزارة يصاحبها رياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد وجريان السيول.

أما في المدينة، والمهد والحناكية وخيبر من المتوقع أن تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد.

كما تشمل هذه الحالة الجوية منطقة تبوك خاصة محافظات تبوك، تيماء، حقل، الوجه، أملج، وضباء حيث تشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يوم الثلاثاء تشتد يومي الخميس والجمعة لتصل إلى شديدة الغزارة يوم الجمعة والسبت.

كما تشمل هذه الحالة محافظات متعددة في منطقة الحدود الشمالية خاصة عرعر وطريف ورفحاء وكذلك محافظات منطقة الجوف خاصة سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل، وفي منطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والطائف والكامل وميسان، وأضم والليث والقنفذة، والخرمة ورنية وتربة والمويه.

