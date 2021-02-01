توقيف مشاركين في تجمع مخالف رفضوا الاستجابة لرجال الأمن بالقصيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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ألقت شرطة القصيم القبض على عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء مباشرتهم لأحد التجمعات المخالفة للائحة الحد من التجمعات.

ضبط المشاركين في التجمعات المخالفة

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه تم إيقاف عدد من المواطنين لامتناعهم عن التجاوب مع رجال الأمن أثناء تأديتهم لمهامهم في مباشرة أحد التجمعات المخالفة للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) بأحد الشوارع التجارية في القصيم وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره عبر حساباتهم.

وأوضح المقدم السحيباني أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، كما تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق المشاركين في التجمع المخالف للائحة الحد من التجمعات.

عقوبة التجمعات المخالفة

وبحسب اللائحة التي أعلنتها وزارة الداخلية في وقت سابق فإن العقوبات على مخالفة هذه القواعد وفقا لما يلي:

1ـ التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، العقوبة ( 10.000 ) ريال.

2ـ التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها، العقوبة ( 15.000 ) ريال.

3ـ التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، العقوبة ( 30.000 ) ريال.

4 ـ أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، العقوبة ( 50.000 ) ريال.

5 ـ أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة ( 5.000 ) ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن ( 100.000 ) ريال.

6ـ تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) للمرة الأولى، مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر.

7 ـ تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) للمرة الثانية:

( أ ) مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر.

(‌ب) إحالة المسؤول للنيابة العامـة.

8- حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) أو الدعوة لها أو التسبب فيها، سيكون عقوبتها ( 5.000 ) ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى ( 10.000 ) ريال، وفي حال تكرارها ( للمرة الثانية ) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

