الداخلية تعيد التذكير بعقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية بالقطاع الخاص

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

جددت وزارة الداخلية التأكيد على العقوبات المقررة حال عدم التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19).

الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

وقالت الوزارة في بيان لها عبر تويتر إن عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية يشمل ما يلي:

السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

عدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لجهاز قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية.

عدم تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام.

عدم تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها.

عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية

وقالت الداخلية إنه في المرة الأولى تكون عقوبة المنشأة/ المسؤول الغرامة 10 آلاف ريال وتضاعف الغرامة في المرة الثانية أما في المرة الثالثة، فتتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة ستة أشهر.

ودعت الداخلية كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيكون الإبلاغ على الرقم 911.

حصيلة مخالفة الإجراءات الاحترازية

وبلغت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19 خلال الفترة من 11 / 6 / 1442هـ حتى 17 / 6 / 1442هـ، (18563) مخالفة.

وأوضحت إحصائية نشرها حساب وزارة الداخلية، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع (4852) مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (2636)، ثم القصيم بـ (2557)، والشرقية بـ (2348)، فالمدينة المنورة بـ (1829)، والجوف بـ (1310)، فالباحة بـ (1160)، وتبوك بـ (626)، وعسير بـ (367) والحدود الشمالية بـ (348)، وحائل بـ (333)، ثم جازان بـ (141) ونجران (56).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.



