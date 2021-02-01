شكرا لقرائتكم خبر عن «إمارة القصيم»: الانتهاء من تأهيل وإزالة 60105 م2 تعديات من مجرى وادي الرمة برياض الخبراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهت إمارة منطقة القصيم ممثلة بفريق تأهيل وتطوير وادي الرمة ولجنة التعديات بمحافظة رياض الخبراء إزالة تعديات وتأهيل وتنظيف 60,105م2 من مجرى وادي الرمة بالمحافظة.

وأشار المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين أن فريق تأهيل وتطوير وادي الرمة بقيادة أمير منطقة القصيم يعمل على مدار الساعة بكافة لجان التعديات بالمحافظات تجاه تأهيل المجرى والتخلص من كافة التعديات والعقوم الترابية والغرف, والعمل على تهيئة بيئة المكان ومعالجة التشوه البصري الناجم عنها, بعد التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لها, مؤكداً على أنه تم استكمال 193,855م2 من تأهيل الوادي على مستوى المنطقة, لافتاً إلى أن أمير منطقة القصيم شدد على إزالة كافة السلبيات التي تعيق جريان الوادي الرمة أياً كانت, ومواصلة تطويره بالصورة التي تليق به كونه من أهم الأودية وأشهرها بالمملكة.