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بالفيديو.. استشارية:أخذ لقاح ‎كورونا لايعني التساهل في الإجراءات الاحترازية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قالت استشارية أمراض معدية، الدكتورة حوراء البيات، إن أخذ لقاح فيروس ‎كورونا لايعني التساهل والتهاون في الإجراءات الاحترازية.

وأشارت حوراء البيات خلال لقائها عبر قناة الإخبارية:" التراخي في الإجراءات الاحترازية من خلال التجمعات في الاستراحات والأفراح، والمناسبات الاجتماعية ".

 

وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، مضيفة:" يجب على كل مواطن الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من أجل عودة الحياة الطبيعية ولممارسة جميع الأنشطة بدون قيود ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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