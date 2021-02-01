شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية:أخذ لقاح ‎كورونا لايعني التساهل في الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قالت استشارية أمراض معدية، الدكتورة حوراء البيات، إن أخذ لقاح فيروس ‎كورونا لايعني التساهل والتهاون في الإجراءات الاحترازية.

وأشارت حوراء البيات خلال لقائها عبر قناة الإخبارية:" التراخي في الإجراءات الاحترازية من خلال التجمعات في الاستراحات والأفراح، والمناسبات الاجتماعية ".

وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، مضيفة:" يجب على كل مواطن الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من أجل عودة الحياة الطبيعية ولممارسة جميع الأنشطة بدون قيود ".