شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية:أخذ لقاح كورونا لايعني التساهل في الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قالت استشارية أمراض معدية، الدكتورة حوراء البيات، إن أخذ لقاح فيروس كورونا لايعني التساهل والتهاون في الإجراءات الاحترازية.
وأشارت حوراء البيات خلال لقائها عبر قناة الإخبارية:" التراخي في الإجراءات الاحترازية من خلال التجمعات في الاستراحات والأفراح، والمناسبات الاجتماعية ".
وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، مضيفة:" يجب على كل مواطن الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية من أجل عودة الحياة الطبيعية ولممارسة جميع الأنشطة بدون قيود ".