شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، نجران و المدينة المنورة كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتكون السماء غائمة جزئياً على اجزاء غرب ووسط المملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 33 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 20 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، حالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، حالة البحر متوسط الموج.