شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات الاجتماعية" توضح حالات يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو حالات يجوز فيها صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز غير المهني.

وتمثلت هذه الحالات في إذا انتقل المشترك إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة، استحق صرف تعويض الدفعة الواحدة.

كما تضمنت الحالات إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية كما يستحق المشترك صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا كانت إمرأة أو إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.