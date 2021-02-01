شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 266 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 359,839 حالة، فضلًا عن تسجيل 4 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6379 حالة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، أنه هناك 371 حالة حرجة مصابة بفيروس كورونا المستجد تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.