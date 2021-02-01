«طقس الثلاثاء»: 4 مناطق تتأثر برياح سطحية وغبار

توقّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، نشاطًا لرياحٍ سطحيةٍ مثيرة للأتربة والغبار؛ تحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: «مكة المكرمة، نجران، والمدينة المنورة»، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، والأجزاء الغربية بمنطقة الرياض، وسماءً غائمًة جزئيًا على أجزاء غرب ووسط المملكة.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية جنوبية شرقية، إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف المتر على المضيق، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب.

أمَّا الخليج العربي؛ فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء، على معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية:

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