الأرصاد: حالة مطرية على معظم المناطق.. وفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن حالة مطرية على معظم مناطق المملكة، بدءا من غد الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل، مع فرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك.

وأشار الوطني للأرصاد، إلى أنه يتوقع هطول أمطار رعدية على معظم المناطق، موضحا أن ذروة الحالة المطرية أيام الخميس والجمعة والسبت، مضيفا أن الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج الخفيفة من يوم الخميس وحتى الجمعة، على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان – الظهر).

وأضاف أن الحالة المطرية تشمل مناطق: المدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية.

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