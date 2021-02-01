الصحة: 255 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 266 حالة ووفاة 4 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 368329 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 266 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 359839 حالة.

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6379 حالة.

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