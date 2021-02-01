فلكية جدة: رصد نجم الشمال في سماء السعودية والوطن العربي.. مساء اليوم

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يمكن للراصدين في السعودية والوطن العربي، مساء اليوم الاثنين، استخدام نجوم الدب الأكبر للعثور على نجم الشمال أو كما يسمى «بولاريس أو نجم الجدي»، ولليال قادمة عدة في الأفق الشمالي في منتصف المساء.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة –عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن نجوم الدب الأكبر تقع على ارتفاع منخفض في الأفق الشمال الشرقي عند بداية الليل، ولكنها سترتفع لأعلى خلال ساعات المساء، لتصل إلى أعلى نقطة لها في الساعات الأولى بعد منتصف الليل.

وأضاف أنه للعثور على نجم الشمال يستخدم النجمان الخارجيان ضمن مغرفة الدب الأكبر «الدب والمراق»؛ حيث يشيران على الدوام نحو نجم الشمال، ويمكن ملاحظة أن هذا النجم يقع في نهاية نجوم الدب الأصغر.

وأوضح رئيس فلكية جدة، أن الحركة الظاهرية من ليلة إلى الليلة التالية لهذه النجوم التي تدور حول نجم القطب، تشبه دبًّا يدور حول فريسته ويبحث عن طريقة ليهجم، والعديد من الثقافات القديمة من الإغريق واليونان إلى الهنود الحمر ربطوا هذه النجوم إلى حيوان الدب.

يُذكر أن دوران نجوم الدب الأكبر وغيرها من المجموعات النجمية حول نجم القطب الشمالي، هو نتيجة لدوران الأرض حول محورها.

اقرا أيضًا:

«فلكية جدة»: رصد نجم الشعرى وتابعه الجرو في سماء السعودية