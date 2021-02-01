أخبار السعودية اليوم.. الجوازات تتيح لمواطني الخليج والمقيمين والزوار التسجيل في «أبشر».. وإصدار قرار بتوطين وظائف خدمة العملاء العاملين «عن بُعد»

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين الموافق 1 فبراير 2021م منها: الجوازات تتيح لمواطني الخليج والمقيمين والزوار التسجيل في «أبشر»، وتفويج 7.5 مليون معتمر ومصلٍّ منذ عودة العمرة، والوزير الراجحي يصدر قرارًا بتوطين وظائف خدمة العملاء العاملين «عن بُعد».

الجوازات تتيح لمواطني الخليج والمقيمين والزوار التسجيل في «أبشر»

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنها أتاحت لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وللمقيمين من التابعين، وللزوار حاملي تأشيرة الزيارة، الاستفادة من الخدمات المقدمة إلكترونيًا من وزارة الداخلية عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

شؤون الحرمين: تفويج 7.5 مليون معتمر ومصلٍّ منذ عودة العمرة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تفويج أكثر من 7 ملايين ونصف المليون معتمر ومُصلٍّ منذ عودة العمرة والصلاة بالمسجد الحرام.

الوزير الراجحي يصدر قرارًا بتوطين وظائف خدمة العملاء العاملين «عن بُعد»

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بقصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين «عن بُعد» على السعوديين.

للمقترضين.. بنك التنمية الاجتماعية يحدد شروط الكفالة

حدد بنك التنمية الاجتماعية الشروط الواجب توافرها في الكفيل؛ أنه إذا كان المقترض غير موظف، أو يعمل في القطاع الخاص.

مصادر «عاجل» تكشف آلية تنظيم عمل شركات التمويل بعد وقف تراخيص البيع بالتقسيط

بعد تلقيها توجيهًا من جهات عليا بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها، قالت مصادر «عاجل»: إنَّ الخطوة التالية التي ستقوم بها وزارة التجارة والاستثمار، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الأخرى ذات الصلة، هي إعداد التعديلات المقرر اعتمادها على مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13 / 8 / 1433 هـ.

بالفيديو.. الشيخ الخثلان يوضح حكم طلب المرأة الخلع للزواج من رجل آخر

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم طلب المرأة الخلع من زوجها دون سبب واضح أو للزواج من رجل آخر، مشيرًا إلى أن الخلع يكون بسبب معتبر شرعًا.

فلكية جدة: رصد نجم الشمال في سماء السعودية والوطن العربي.. مساء اليوم

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه يمكن للراصدين في السعودية والوطن العربي، مساء اليوم الاثنين، استخدام نجوم الدب الأكبر للعثور على نجم الشمال أو كما يسمى «بولاريس أو نجم الجدي»، ولليال قادمة عدة في الأفق الشمالي في منتصف المساء.

التأمينات الاجتماعية: 5 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 5 حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث العجز غير المهني.

صندوق هدف: تقديم دورات تدريبية لشغل وظائف خدمة العملاء «عن بُعد»

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أنه سيقدم دورات تدريبية لتمكين أبناء الوطن من شغل فرص العمل، الناتجة عن قرار وزارة الموارد البشرية بتوطين وظائف خدمة العملاء «عن بعد».

الأرصاد: حالة مطرية على معظم المناطق.. وفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن حالة مطرية على معظم مناطق المملكة، بدءا من غد الثلاثاء وحتى يوم السبت المقبل، مع فرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك.

تسليم ٢٩٧٣ جهازًا لوحيًا لطلاب وطالبات تعليم عسير

بتوجيه من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني المرحلة الثانية من مبادرة التمكين الرقمي بمؤسسة تكافل الخيرية والمتمثلة في تسليم 2973 جهازًا لوحيًا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بتعليم المنطقة والمشمولين بخدمات المؤسسة.

مراقبو 11 بلدية فرعية بالطائف ينفذون حملة لإلزام المحلات بالإجراءات الوقائية

كثفت أمانة الطائف جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية، وذات العلاقة بالمستهلك، وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات، والوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

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