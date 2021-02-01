أمانة جدة ترصد 150 مخالفة للإجراءات الوقائية ضد «كورونا»

نفذت أمانة محافظة جدة 386 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية خلال اليومين الماضيين للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأسفرت عن رصد 150 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات.



وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

وأشار المطيري إلى أن الأمانة تواصل حملاتها الرقابية عبر بلدياتها الفرعية لمتابعة تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنا دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.