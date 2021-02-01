«سنابية مشهورة» تنتهك حقوق طفلها بمقطع مخالف.. والنيابة العامة تتدخل

الرياض - محمد عبدالله - استدعت النيابة العامة، سنابية مشهورة استغلت طفلها في عمل غير مشروع يمثل انتهاكًا لحقوق الطفل.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما تم رفعه من وحدة الرصد النيابي بخصوص استغلال السنابية المشهورة لطفلها في عمل غير مشروع يمثل انتهاكًا لحقوق الطفل، ونشره للعموم، فقد وجه النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية بحقها واستدعائها ومباشرة التحقيق معها.

وأوضح المصدر، أن ما قامت به هذه السيدة، يُعد موجبًا للمساءلة في ضوء أحكام المادتين الثالثة والثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ووفقًا للمادة الثانية عشرة من نظام حماية الطفل.

وأكد المصدر، أن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما من شأنه التعدي على حقوق الطفل المقررة نظامًا، موضحًا أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز مكانة الطفل في المجتمع، وحمايته من كل أشكال الإيذاء أو الاستغلال.

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