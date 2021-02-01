تنفيذ صفقتين خاصتين على سهمي «جازادكو» و«إسمنت ينبع» بـ39.85 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية «تداول»، اليوم الإثنين، تنفيذ صفقتين خاصتين على سهمي جازادكو وإسمنت ينبع، بقيمة إجمالية بلغت 39.85 مليون ريال، من خلال التداول على 1.925 مليون سهم.

ووفقًا لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تم تنفيذ صفقة على سهم جازادكو بنحو 35.977 مليون ريال، من خلال 1.845 مليون سهم وتم التنفيذ بسعر 19.50 ريال ضمن مستويات التداول.

ويتم تداول سهم «جازادكو» بجلسة الإثنين بين مستويات 19.66 ريال و 19.04ريال، وهو أعلى وأدنى مستوى للسهم على التوالي.

وبلغت قيمة صفقة «إسمنت ينبع» نحو 3.872 مليون ريال، من خلال التداول على 80 ألف سهم بسعر بلغ 48.40 ريال للسهم.

ويتم التداول على سهم إسمنت ينبع بين مستويات 47.45 ريال، ومستوى 46.90 ريال وهو أعلى وأدنى مستوى للسهم على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط «تداول»، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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