إطلاق سراح 20 مستفيدا من العفو الملكي في القصيم

ولفت وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق، صالح بن محمد البرادي، إلى إطلاق سراح 20 مستفيدا ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو بمتابعة من أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، داعيا إلى أن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لعودتهم إلى الصواب، بعد أن تم لم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنهم وباب هداية لهم، لبدء مرحلة جديدة في حياتهم.
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