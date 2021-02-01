إطلاق اسم مدينة الملك سلمان الطبية على مجمع مستشفيات طيبة

أعلن ذلك وزير الصحة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، الذى قال بهذه المناسبة: إطلاق اسم مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز على المدينة الطبية هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أهالي المنطقة عامة ومنسوبيها بشكل خاص، مؤكدا أن ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام خادم الحرمين ودعمه وتوجيهاته الدائمة بتطوير القطاع الصحي وخدماته في مختلف المجالات من أجل دوت الخليج والمواطن، وذلك بتوفير رعاية طبية وفق أرقى المعايير لأهالي وزوار مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وأضاف «بن فوزان» أن هذا الدعم ليس وليد اليوم بل هو امتداد لمسيرة الخدمات والمشاريع الصحية بالمنطقة، موضحا أن اعتماد المدينة الطبية سيمكنها من التوسع في تقديم خدمات الرعاية التخصصية للمواطنين والمقيمين، وتسهيل سرعة الحصول عليها، وتحقيق المزيد من التطور، وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي وفقا لأعلى المواصفات والمعايير والمتطلبات الطبية والفنية والتقنية التخصصية.
يذكر أن مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية سيتوافر بها العديد من الخدمات الطبية المتخصصة، لخدمة أهالي وسكان منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها مثل مركز العلوم العصبية، ومركز الأورام، ومركز للسكر، ومركز للقلب، ومركز للأبحاث، ومركز للتدريب والمحاكاة، وعدة مباني تشمل مبنى للطوارئ والعيادات الخارجية وموقف سيارات متعدد الأدوار.
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