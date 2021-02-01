السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يكرم طلبة وموظفين سعوديين



عمّان 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم في مقر السفارة، شهادات تكريم لطلبة سعوديين وموظفين في الملحقية الثقافية، لجهودهم التطوعية والخيرية في مساعدة الأسر الأردنية المحتاجة خلال جائحة

والمكرمون هم أربعة من طلبة الكليات والبرامج الصحية شاركوا بالعمل مع وزارة الصحة الأردنية أثناء الجائحة، وطالبة فائزة بمسابقة اللغة العربية التي نظمتها الملحقية الثقافية، وخمسة من موظفي الملحقية قدموا الدعم اللوجستي والتسهيلات وتذليل الصعاب أمام هولاء الطلبة في أداء عملهم أثناء تلك الفترة.

// انتهى//

16:51ت م

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عمّان 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري اليوم في مقر السفارة، شهادات تكريم لطلبة سعوديين وموظفين في الملحقية الثقافية، لجهودهم التطوعية والخيرية في مساعدة الأسر الأردنية المحتاجة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد والمكرمون هم أربعة من طلبة الكليات والبرامج الصحية شاركوا بالعمل مع وزارة الصحة الأردنية أثناء الجائحة، وطالبة فائزة بمسابقة اللغة العربية التي نظمتها الملحقية الثقافية، وخمسة من موظفي الملحقية قدموا الدعم اللوجستي والتسهيلات وتذليل الصعاب أمام هولاء الطلبة في أداء عملهم أثناء تلك الفترة.// انتهى//16:51ت م0144

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