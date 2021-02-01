

الأحساء 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

التقى معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أمس, بوفد من جون هوبكنز للرعاية الصحية برئاسة الرئيس التنفيذي الدكتور مايكل ولش، بحضور عمداء الكليات الصحية وعدد من المسؤولين.

وتم خلال اللقاء تقديم عدد من العروض للتعريف بإمكانات الطرفين، ومناقشة عدد من المحاور المشتركة التي تعزز التعاون بين الكليات الصحية في الجامعة وجون هوبكنز للرعاية الصحية، حيث يمثل مجال الصحة أحد أبرز مجالات هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية المتطلعة لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وتناول اللقاء الاستعانة بالخبرات، والتدريب، والأبحاث، والتقنيات الرقمية لتوسيع نطاق تغطية وتقديم الرعاية الصحية للمرضى، واتفق الطرفان على دعم استمرارية تطوير هذا التعاون بين الطرفين.

// انتهى //

16:18ت م

0137





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك فيصل يلتقي بوفد من جون هوبكنز للرعاية الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.