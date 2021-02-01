السعودية اليوم / جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تواصل برنامج إثراءات المستقبل بمشاركة 883 طالبة موهوبة



الدمام 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

يواصل "برنامج إثراءات المستقبل" الذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالتعاون مع مكتب التعليم بالخبر فعالياته بمشاركة 883 طالبة موهوبة في المنطقة.

وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة الدكتورة فاطمة الملحم أن البرنامج يختتم في 21 فبرير 2021م ويتضمن 53 ورشة عمل علمية , مشيرة إلى أن رعاية الموهوبين يأتي من منطلق أهمية الاستثمار في الإنسان والتحول إلى مجتمع معرفي تتحقق فيه التنمية المستدامة، منوهة أن المنطقة الشرقية تتصدر تحقيق أفضل النتائج في المراكز المتقدمة في المسابقات العلمية المحلية والدولية.

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16:14ت م

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