السعودية اليوم / أمانة تبوك تناقش إستراتيجية المنطقة العمرانية



تبوك 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

عقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم , لقاءً بفريق الأمانة الإستشاري ، لمناقشة الخطة الاستراتيجية للمنطقة التي تعكس هويتها وميزاتها النسبية والتنافسية ودورها الوظيفي ، وذلك في إطار الإستراتيجية العمرانية الوطنية لرؤية المملكة 2030 م.

واستعرض اللقاء أهداف الخطة ومن أبرزها :- تحديد السياسات والمبادرات الداعمة ، واقتراح أساليب تعظيم الكفاية للقطاعات باستخدام التقنيات الرائدة وتطبيقاته , وكذلك تحديد السياسات العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المناطقية الحضرية والريفية وفق المزايا النسبية للمنطقة والمدينة لجذب الاستثمارات والمساهمة في تعزيز ازدهار ورفاه المجتمع ، كما تم استعراض تفاصيل البدء بأعمال الخطة، والشروع بتطبيقها.

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16:12ت م

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