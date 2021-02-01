

عمّان 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع كسوة الشتاء على الأسر العفيفة والمحتاجة والأكثر تضررًا في محافظات عمّان والزرقاء وجرش والكرك وعجلون ومعان والمفرق وإربد والطفيلة الأردنية.

حيث جرى توزيع الكسوة الشتوية على 4,706 أسر أردنية وفلسطينية وسورية بواقع 23,530 فردا، ليبلغ عدد الحقائب الموزعة عليهم 4,706 والبطانيات 9,412.

ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في الأردن.

من جهة أخرى واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس الأول 334 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 155 مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 54 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 24 مريضا، وراجع 16 مريضا عيادتي الأسنان.

فيما تم استقبال 45 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وإجراء 24 صورة أشعة لـ 13 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل مريض واحد، وإعطاء 63 مطعوما لـ 26 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 225 وصفة طبية.

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16:09ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 9,412 بطانية و 4,706 حقائب كسوة شتاء في الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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