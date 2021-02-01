السعودية اليوم / إمارة القصيم تنتهي من تأهيل وإزالة تعديات بمساحة تجاوزت 60 ألف م2 من مجرى وادي الرمة برياض الخبراء



بريدة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

أنهت إمارة منطقة القصيم ممثلة بفريق تأهيل وتطوير وادي الرمة ولجنة التعديات بمحافظة رياض الخبراء إزالة تعديات وتأهيل وتنظيف 60,105 م2 من مجرى وادي الرمة بالمحافظة.

وأشار المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبدالله الحصين, إلى أن فريق تأهيل وتطوير وادي الرمة بمتابعة وتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم يعمل على مدار الساعة بجميع لجان التعديات بالمحافظات تجاه تأهيل المجرى والتخلص من جميع التعديات والعقوم الترابية والغرف, والعمل على تهيئة بيئة المكان ومعالجة التشوه البصري الناجم عنها, بعد التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لها, مؤكدًا أنه تم استكمال 193,855 م2 من تأهيل الوادي على مستوى المنطقة, لافتًا النظر إلى تشديد سموه على إزالة جميع السلبيات التي تعيق جريان وادي الرمة أيًا كانت, ومواصلة تطويره بالصورة التي تليق به كونه من أهم الأودية وأشهرها بالمملكة.

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16:05ت م

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