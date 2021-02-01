السعودية اليوم / أمانة جدة ترصد 150 مخالفة للإجراءات الوقائية ضد كورونا



جدة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

رصدت أمانة محافظة جدة 150 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري ، أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية شملت 386 جولة رقابية , على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بـ ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، إلى جانب توعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، وتطبيق العقوبات على المخالفين، مثمنا دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

// انتهى //

16:03ت م

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جدة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسرصدت أمانة محافظة جدة 150 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، خلال اليومين الماضيين ، والتي نفدتها الأمانة على المحال والأسواق التجارية وقاعات الأفراح.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري ، أن الفرق الميدانية نفذت جولات رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية شملت 386 جولة رقابية , على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بـ ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، إلى جانب توعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، وتطبيق العقوبات على المخالفين، مثمنا دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.// انتهى //16:03ت م0123

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