

بريدة 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

وجه فرع النيابة العامة بمنطقة القصيم بإطلاق سراح 20 مستفيداً من العفو الملكي الكريم من سجناء الحق العام، الذين تنطبق عليهم شروط العفو، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.

وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح بن محمد البرادي، أن إطلاق سراح 20 مستفيداً ممن تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو، بمتابعة من سمو أمير منطقة القصيم, داعياً بأن تكون تلك اللفتة الأبوية فرصة لهم وعودتهم إلى الصواب بعد أن تم لم شملهم بأسرهم وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.

// انتهى //

15:57ت م

0118





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع النيابة العامة بالقصيم يوجه بإطلاق سراح 20 مستفيداً من العفو الملكي الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.