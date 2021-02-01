السعودية اليوم / الكويت تسجل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات المصابة ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6408 حالات.

وأوضح أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات ال24 الماضية بلغ 8681 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات الطبية 1538262 فحصًا، لافتًا النظر إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 7ر6 % .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 545 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 158476 حالة .

// انتهى //

15:56ت م

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الكويت 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 165843 حالة، ولم تسجل أي حالة وفاة ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة إلى 959 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات المصابة ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6408 حالات.وأوضح أن عدد المسحات التي أجريت في الساعات ال24 الماضية بلغ 8681 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات الطبية 1538262 فحصًا، لافتًا النظر إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 7ر6 % .وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 545 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 158476 حالة .// انتهى //15:56ت م0117

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