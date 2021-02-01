استقرار أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، وسط تراجع كبير في الطلب بالسوق المصرية.



ويشير استقرار أسعار الذهب في مصر إلى هدوء الأسواق وتراجع الطلب، وهو ما تؤيده أيضا المتاجر الخالية من الزبائن في أمسيات مصر الشتوية الباردة.

ويتراجع الطلب الشعبي على الذهب في مصر خلال فصل الشتاء لندرة حفلات الزفاف والأعراس، وهي التي تشكل عامل الطلب الرئيسي بين الجمهور.

لكن يبقى الذهب الملاذ الآمن الرئيسي لصغار المدخرين المصريين كونه سهلا في الشراء والبيع، وخيارا مرنا لمواجهة التضخم.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين عند مستوى 928 جنيها.

فيما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر عند 812 جنيها، كذلك، استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 696 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 541.25 جنيه.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 عند مستوى 464 جنيها.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر 1848 دولارا، وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 6496 جنيها.

وعالميا صعدت أسعار الذهب 0.8% إلى 1860.76 دولار للأوقية (الأونصة). وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1863.40 دولار.

وزاد البلاتين 2.4% إلى 1098.08 دولار وربح البلاديوم 1.2% إلى 2253.64 دولار.