شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي":نجدد الموقف الثابت والداعم لشعب الروهينجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن كثب التقارير الواردة عن التطورات الجارية في ميانمار.

في هذا الصدد، تجدد الأمانة العامة للمنظمة موقفها الثابت والداعم لشعب الروهينجيا المسلم ودعوتها إلى تأمين سلامته وأمنه والاعتراف بحقوقه الأساسية، بما في ذلك حق المواطنة الكاملة وتهيئة الظروف المواتية لعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة لجميع اللاجئين والنازحين داخليا من الروهينجيا. وتدعو كذلك المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم لمختلف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لصالح الروهينجيا والوقف الفوري لمختلف أشكال العنف ضدهم.