شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يناقش الميزانيات الخدمية في اجتماع مجلس المنطقة ..غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة "حفظه الله" جلسة مجلس المنطقة الشرقية الخامسة عشر من دور الانعقاد السابع يوم الثلاثاء 20/06/1442هـ الموافق 02/02/2021م في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وذلك عبر الاتصال المرئي.

أوضح ذلك وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة

المهندس بندر بن إبراهيم السبيعي مبيناً أنه سيتم في هذه الجلسة استعراض الميزانيات الواردة من الجهات الخدمية بالمنطقة الشرقية وكذلك المواضيع التي تم دراستها من قبل اللجان التابعة لمجلس المنطقة والتوصيات التي خرجت بها لمناقشتها واعتمادها.