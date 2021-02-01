شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : ديننا الحنيف يحثنا على نشر ثقافة الاعتدال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ فهد المهيريس بمناسبة تكليفه مديراً للفرع .

وأكد سموه أهمية ضبط الفتوى والعمل على نشر ثقافة الاعتدال والوسطية التي يحثنا عليها ديننا الحنيف، منوهاً بجهود الرئاسة في توعية المجتمع والإجابة على تساؤلاتهم التي تهم دينهم ودنياهم.