الرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ99 والحالات الحرجة تتزايد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (266) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (359839) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2111) حالة من بينها (371) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (368329) حالة، توفي منهم (6379) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (255) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 99، المنطقة الشرقية 58، منطقة مكة المكرمة 46، منطقة عسير 12، منطقة القصيم 10، كما سجلت منطقة المدينة المنورة 7 حالات فيما سجلت منطقة حائل 6 حالات ومنطقة الباحة 4.

وسجلت كل من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة نجران ومنطقة تبوك 3 حالات في كل منها، فيما سجلت منطقتي الجوف وجازان حالتين فقط في كل منهما.