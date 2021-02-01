3 مزايا لقصر وظائف خدمة العملاء عن بعد على السعوديين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف المهندس أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن مزايا قصر وظائف خدمة العملاء العاملين “عن بُعد” على السعوديين.

وقال الراجحي، عبر حسابه في “تويتر”: إنه امتدادًا لمساعي الوزارة بالتوسع في التوطين، بهدف تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل؛ أصدرنا قرارًا بقصر العمل في مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين عن بُعد على السعوديين والسعوديات سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.

وتشمل مزايا هذا القرار:

– تعزيز سبل وآفاق العمل عن بعد.

– استهداف شرائح متنوعة من المجتمع.

– توفير وظائف متعددة في قطاع خدمة العملاء.

الهدف من القرار

ويستهدف قرار قصر وظائف خدمة العملاء عن بُعد على السعوديين جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء عن بعد سواء عن طريق الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها.

فرص عمل للسعوديين

ويهدف هذا القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

وستقدم الوزارة وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، حيث يقدم الصندوق عدة برامج للتدريب من خلال قنوات التدريب والدعم مثل “تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية”.



