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بطء بموقع قياس مع بداية التسجيل في الاختبار التحصيلي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

بطء بموقع قياس مع بداية التسجيل في الاختبار التحصيلي

مطالبات برفع طاقة الموقع الاستيعابية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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شكا العديد من الطلاب وأولياء الأمور من بطء موقع قياس مع بداية التسجيل في الاختبار التحصيلي لطلاب الثانوية.

وتسبب ذلك في حالة من الاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور، وسط مطالبات برفع طاقة الموقع الاستيعابية لتتسع لأعداد أكبر.

انطلاق اختبارات التحصيلي

يذكر أنه بدأت صباح اليوم الاثنين عملية التسجيل في الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث ثانوي.

والاختبار التحصيلي هو مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلا في مقررات المرحلة الثانوية.​​

هدف الاختبار التحصيلي: 

هو ​قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة..

وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية:

  • 1- الأحياء
  • 2- الكيمياء
  • 3- الفيزياء
  • 4- الرياضيات

ملحوظة: تشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية ( العلمي).

طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية:

تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة – فهم – تطبيق – …. الخ

تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:

  •  20% من الصف الأول
  •  30% من الصف الثاني
  •  50% من الصف الثالث

وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.​​​​​

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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