الجوازات: إتاحة التسجيل في “أبشر” لمواطني مجلس التعاون وحاملي تأشيرات الزيارة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

متابعات الخليج 365 - واس

أتاحت المديرية العامة للجوازات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وللمقيمين من التابعين، وللزوار حاملي تأشيرة الزيارة، الاستفادة من الخدمات المقدمة إلكترونياً من وزارة الداخلية عبر منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وأوضحت “الجوازات” أنه بإمكان التابعين للمقيمين التسجيل في منصة “أبشر” بموجب رقم هوية مقيم، ولحاملي تأشيرات الزيارة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بموجب رقم الدخول “الحدود”، حيث يمكن لهذه الشرائح التسجيل وتفعيل الحساب في منصة “أبشر” من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو عن طريق فروع المديرية العامة للجوازات، أو القنوات الإلكترونية للبنوك السعودية المقدمة للخدمة.

ويأتي ذلك استكمالاً للتحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجوازات وقطاعات الوزارة الأخرى للمستفيدين، وتمكينهم من إنهاء إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مقارّها، كما ستمكّن هذه الشرائح من الدخول إلى منصات الجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بخدمة النفاذ الوطني الموحد باستخدام الهوية الرقمية الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة “أبشر”.



