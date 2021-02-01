شكرا لقرائتكم خبر عن (أبجد) لتعزيز التواصل بالعربية عند الممارسين الصحيين غير الناطقين بها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطلق التجمع الصحي بمكة المكرمة برنامج (أبجد للممارسين الصحيين) المخصص لغير الناطقين بالعربية. ويهدف البرنامج الذي يحتوي على موضوعات صيغت بمنهجية علمية ومعرفية واضحة لتمكين الممارس الصحي غير الناطق بالعربية من تنمية قدراته اللغوية وتعزيز التواصل باللغة العربية لتقديم خدمات أكثر كفاءة في المنشآت الصحية حيث ستساهم هذه الخطوة في تجاوز المشكلات والشكاوى المتكررة الناتجة عن العجز في التواصل اللغوي. وانطلق البرنامج بمستشفى الولادة والأطفال ولمدة عشرة أيام وبمعدل تدريب (4 ساعات يومياً) لعدد 20 متدرباً حيث يؤهل البرنامج المتدربين لاجتياز (مقياس أبجد اللغوي المتخصص) الذي يقيم المتدربين بشكل معياري للتأكد من كفاءة التواصل اللغوي لديهم.

الجدير بالذكر أن البرنامج مدعوم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والإدارة العامة لسلامة المرضى وسوف يكون نواة لإطلاق برنامج تدريبي من خلال الهيئة ملزم لجميع الممارسين الصحيين على مستوى المملكة.