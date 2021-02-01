شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطنة تدرب المفرج عنهم من السجون على الخياطة والسباكة والحرف المهنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أطلقت مواطنة في منطقة جازان، وتدعى "عائشة شبيلي" برنامجاً من أجل مساعدة المفرج عنهم من السجون،وتأهيلهم لسوق العمل.

وأوضحت رئيسة جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن أن البرنامج يستهدف تدريب المفرج عنهم من السجون على الحرف المهنية المتعددة، مثل الخياطة والسباكة والتبليط.

وأضاف، وفقا لـ"العربية"، أنها هذه الفئة من الأشخاص يجدون أحيانا صعوبة في الحصول على عمل، بسبب رفض بعض أصخاب العمل تشغيلهم.

وأشارت إلى أنها نظرت إليهم بنظرة الأم وفكرت منذ 3 سنوات في مساعدتهم حتى تمكنت من ذلك، مضيفة أن برنامجها يعد من أحد البرامج التي تقدمها الجمعية وذلك بدعم من بنك التنمية الاجتماعية .